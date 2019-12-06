Российские военные привезли в школу в Алеппо канцелярские товары

АЛЕППО /Сирия/, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали ученикам одной из школ на северо-востоке Алеппо канцтовары и школьные принадлежности. Как рассказали в Центре журналистам, такие акции планируется сделать регулярными.

По информации ЦПВС, несколько лет этот район находился под контролем боевиков, были выведены из строя почти все социальные объекты, разрушены жилые дома. Пока власти пытаются восстановить инфраструктуру, сотрудники ЦПВС помогают семьям самым необходимым.

По словам офицера ЦПВС Геннадия Якименко, в акции приняли участие 200 учеников - 120 мальчиков и 80 девочек. "Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей", - сказал Якименко.

В этот раз ученикам раздали ранцы и школьные принадлежности: канцелярские товары на весь учебный год, пеналы, пластилин и краски. В ЦПВС заявили, что акция не разовая и будет проходить регулярно, до полной стабилизации социальной жизни в городе.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. Эта структура входит в состав Минобороны РФ. В ее задачи включены заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.