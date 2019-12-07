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Якутия запустит программу соцподдержки "Молодой оленевод" в 2020 году

Оленеводам в возрасте до 35 лет планируется единовременно выдавать по 1 млн рублей для улучшения жилищных условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Якутия запустит новую программу "Молодой оленевод" в рамках региональной госпрограммы "Социально-экономическое развитие арктической зоны Якутии и коренных малочисленных народов севера Якутии до 2020-2024 гг.". Суть проекта - выделение оленеводам в возрасте до 35 лет по 1 млн руб. на улучшение жилищных условий, сообщил ТАСС замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев.

"Мы хотим поддержать молодых оленеводов, которые работают в оленеводстве, потому что у нас проблемы с кадрами. Мы единовременно будем выдавать по 1 млн рублей на улучшение жилищных условий оленеводам в возрасте до 35 лет в 2020 году. Также оленевод должен оставаться в регионе, и у него должен быть стаж - мы первоначально предлагали пять лет, - скорее всего, снизим до года", - сказал Погодаев.

Программа позволит начать строительство собственного жилья или купить на вторичном рынке.

"Нас беспокоит то, что у молодежи нет собственности. Многие думают, что оленеводы кочуют хаотично, но там веками выработанный маршрут, понятно, когда и где они будут находиться. Исходя из этого, также в рамках госпрограммы, строятся домики на местах кочевий оленеводов, базы, чтобы улучшить условия труда. Многие оленеводы живут в брезентовых палатках, а в самое суровое зимнее время бытовые условия важны для семей", - добавил Погодаев.

Северное домашнее оленеводство - единственная отрасль сельского хозяйства Якутии, где работают практически только коренные малочисленные народы Севера. Оленеводство остается не только отраслью хозяйства, но и образом жизни семей оленеводов. На 2019 год во всех категориях хозяйств Якутии численность поголовья оленей составляет более 162 тыс. голов. В отрасли с начала года работает более 100 оленеводческих хозяйств, где насчитывается более 1300 человек.

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РоссияЯкутияДальний Восток
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