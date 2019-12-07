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Моралес полетел на Кубу для медицинского обследования

Бывший президент Боливии уведомил власти Мексики, где он ранее получил политическое убежище, об этой поездке

ТАСС, 7 декабря. Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел в пятницу из Мексики, где он ранее получил политическое убежище, на Кубу для прохождения медицинского обследования. Об этом заявила агентству Reuters Габриэла Монтаньо, занимавшая пост министра здравоохранения в правительстве Моралеса.

"Эво Моралес находится на Кубе, где у него назначена встреча с командой кубинских врачей, занимавшимися его лечением в Боливии", - сказала она.

В свою очередь представитель МИД Мексики Роберто Веласко сообщил, что Моралес поставил власти страны в известность о поездке. "В пятницу утром господин Моралес вылетел на Кубу. Он уведомил нас о временном характере поездки", - написал он в Twitter.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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