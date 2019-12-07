В Крыму туристам покажут уцелевшие подводные объекты античности

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Уцелевшие объекты античной эпохи, оказавшиеся под водой, намерены включить в межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства". Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" открыли в 2019 году. Он объединяет уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма и тематические шоу в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. На данный момент маршрут предусматривает возможность путешествия на автобусах и круизном лайнере "Князь Владимир", также набирает обороты путешествие на яхтах.

"Мы сейчас рассматриваем возможность развития такого направления, как подводный туризм. Есть интересные раскопки, которые проходят под водой, соответственно, есть интерес в том, чтобы сделать эти объекты общедоступными. На следующий год мы думаем запустить две такие площадки в Крыму, сейчас прорабатываем вопрос безопасности", - сказал Чайка

Он уточнил, что подробности об этих площадках пока держат в секрете, но в ближайшем будущем они будут официально презентованы.

Он отметил, что водное направление путешествий зарекомендовало себя положительно после того, как был запущен маршрут по "Золотому кольцу Боспорского царства" для яхтсменов. "Этот подпроект очень специфичен, но при этом запрос тоже есть: уже в этом году на яхтах стали проходить первые гости, были, например, туристы из Санкт-Петербурга. В целом мы сейчас также рассматриваем возможность включения в этот проект не только подводных, но и надводных площадок. К большому сожалению, не везде есть хорошая транспортная инфраструктура, ведущая к новым площадкам, [но] мы работает над решением этих вопросов для того, чтобы открывать новые объекты, с нового ракурса демонстрировать историческое наследие, что привлечет новых гостей", - уточнил собеседник агентства.

Чайка также добавил, что в 2020 году авторы проекта намерены продолжить развивать не только отдельно взятое водное направление, но и все созданные подпроекты: "Винные дороги Боспорского царства", "Паруса Боспора", "От Боспора к Византии", а также пополнять их новыми площадками. "Мы получаем целый ряд предложений как по созданию новых дистинаций, так и по включению действующих тематических площадок, работами по изучению новых площадок продолжим заниматься", - добавил глава отделения РГО.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" разработади Краснодарским региональным отделением РГО совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В Краснодарском крае расположены треть площадок, вошедших в этот турмаршрут, с начала года их посетили около полумиллиона туристов. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тысячи голосов, в ноябре удостоился международной премии Traveler`s Award 2019 от издания National Geographic, которая среди экспертов отрасли считается туристическим "Оскаром".