В Алтайском крае из-за плохой погоды ограничили движение на федеральной трассе

НОВОСИБИРСК. 7 декабря. /ТАСС/. Движение большегрузов и пассажирских автомобилей ограничили в субботу в Алтайском крае на участке трассы федерального значения в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

"7 декабря в 10:50 (6:50 по мск) в связи с осложнением погодных условий в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для пассажироперевозящего и большегрузного транспорта на участке автодороги А-322 от Барнаула до Рубцовска", - сообщили в пресс-службе.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Алтайском крае наблюдается мокрый снег, дождь, метели, ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров в секунду. На дорогах сильный гололед.

Как отметили в пресс-службе правительства края, также для большегрузов и рейсового пассажирского транспорта ограничено движение на участках дороги от Рубцовска до границы с Казахстаном. По предварительной информации, ограничение продлится до 18:00 (14:00 по мск). Кроме того, закрыто движение по всей протяженности трассы "Поспелиха-Курья-Третьякова-граница Республики Казахстан".

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Алтайском крае наблюдается мокрый снег, дождь, метели, ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров в секунду. На дорогах сильный гололед.

В новость были внесены изменения (9:43 мск) - добавлен комментарий пресс-службы правительства края.