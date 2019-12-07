В США заявили, что фильм Гусмана о Карибском кризисе нужно показать американцам

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Документальную ленту первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла" необходимо показать по американскому телевидению. Такое мнение выразили бывшие послы США в Москве Джеймс Коллинз и Джон Байерли, беседуя в пятницу вечером с корреспондентом ТАСС после просмотра фильма.

Показ этой картины состоялся в посольстве России в США, собрав представителей аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, экспертов и журналистов. Добрынин проработал в должности посла СССР в Вашингтоне практически четверть века.

"Совершенно потрясающий фильм. Я говорил господину Гусману, что обязательно надо договориться с каким-то американским телеканалом, чтобы это показывали у нас [в США]", - поделился впечатлениями Байерли. "Во-первых, перевод [фильма на английский язык] и оформление просто блестящие, так что это будет очень легко понимать для наших [американских] зрителей. Во-вторых, это совершенно иная точка зрения - точка зрения России, Советского Союза. Это надо показывать американцам", - подчеркнул бывший глава дипмиссии США в Москве.

С ним согласился его коллега Коллинз. "Считаю, что это очень хороший фильм, который стоит показывать американцам. Думаю, его нужно показывать по телевидению", - сказал отставной посол. "<...> Мне кажется, американцам нужно его посмотреть. Не знаю, понравится он им или нет, но суть не в этом, суть в том, что это очень важный момент в нашей истории, момент, когда нам удалось уладить существенное разногласие мирным путем и с помощью дипломатии. Американцам, как и русским, нужно понимать, что проблемы надо решать таким способом", - заявил Коллинз.

Высокую оценку работе дала и преподаватель Школы дипломатической службы имени Эдмунда Уолша при Джорджтаунском университете в Вашингтоне Джилл Доэрти. "Потрясающе! Очень сильный фильм!" - сказала на русском языке корреспонденту ТАСС Доэрти, долгое время возглавлявшая в прошлом бюро телекомпании CNN в Москве.

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году при Никите Сергеевиче Хрущеве. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 1972 году.

16 ноября Добрынину исполнилось бы 100 лет. К этой юбилейной дате и вышла картина, повествующая главным образом об обстоятельствах преодоления Советским Союзом и Соединенными Штатами Карибского кризиса и роли, которую при этом сыграл Добрынин.