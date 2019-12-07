Сделанный свердловским губернатором стол продали на благотворительном аукционе за 35 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Стол, который сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, продали на благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи за 35 млн рублей. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

"Мой лот - стол из старинных досок - ушел с молотка за 35 миллионов рублей! Сейчас уже можно шутить про то, что бросить бы все и уйти в мебельный бизнес, а в первые минуты был тронут почти до слез. За короткий промежуток времени Екатерининская Ассамблея из небольшого и скорее развлекательного мероприятия выросла до по-настоящему мощной благотворительной акции, которая позволяет решать масштабные социальные задачи и помогать все большему числу людей. Спасибо великолепному Евгению Миронову за поддержку, спасибо Дмитрию Пумпянскому и всем организаторам и участникам, спасибо Андрею Симановскому за азарт, спасибо ребятам-мастерам, что помогли сделать мой чудо-лот", - написал он.

Ранее Куйвашев в своем Instagram рассказывал, что с помощью мастеров сделал стол из 120-летних досок, которые нашел в районе Ирбита, а также о том, что деньги, вырученные от продажи лотов Екатерининской ассамблеи, направят в детский центр "Хочу ходить" на протезирование, реабилитацию и соцадаптацию детей с патологией опорно-двигательной системы.

По данным организаторов, по итогам Екатерининской ассамблеи, которая прошла в пятницу 6 декабря в "Синара-центре", удалось собрать 86,5 млн рублей. В прошлом году сумма сборов составила 31,5 млн.

"Собрано было больше денег, чем за все предыдущие аукционы вместе взятые", - сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Екатерининская ассамблея - благотворительное событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Благотворительный проект традиционно поддерживают губернатор Евгений Куйвашев и правительство Свердловской области. Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.