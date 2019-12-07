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Барки "Седов" и "Крузенштерн" вышли в кругосветное плавание

На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Барки "Седов" и "Крузенштерн" вышли в субботу в кругосветное плавание из порта Калининграда, дан старт экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в распространенной пресс-службой Балтфлота информации.

"Оркестр штаба Балтийского флота, рота почетного караула Калининградского филиала Военно-морской академии и кадеты Калининградской кадетской школы-интерната "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус" приняли участие в торжественной церемонии, посвящённой выходу барков "Седов" и "Крузенштерн" в кругосветную экспедицию", - говорится в сообщении.

Торжественно проводить корабли в кругосветное плавание пришли представители командования Балтийского флота, правительства Калининградской области, федерального агентства по рыболовству, Русского географического общества, Олимпийского комитета России, ветераны Великой Отечественной войны и Росрыболовства, а также представители общественных организаций. Баркам "Седов" и "Паллада", вышедшему в экспедицию из Владивостока, предстоит до декабря 2020 года пройти кругосветное плавание, а "Крузенштерн" отправится по трансатлантическому маршруту.

"На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг", - отметили в пресс-службе.

На пути суднам предстоит посетить более 40 портов иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, где экипаж ждет культурно-просветительская программа. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.

В кругосветной экспедиции парусников участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" уже отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток.

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