В Рязани прошла церемония открытия Новогодней столицы России - 2020

РЯЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Проект "Новогодняя столица России - 2020" торжественно открылся в Рязани вечером 7 декабря. Праздник продлится до 7 января, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Рязани.

"Сегодня мы первыми в мире начинаем встречать Новый год. Мы открываем проект "Новогодняя столица России" в нашей любимой Рязани. Мы постарались многое сделать для того, чтобы вы хорошо отметили Новый год, чтобы сюда приехало много гостей. Я желаю вам всем за этот месяц, что мы будем встречать Новый год, набраться сил, здоровья, я делаю вам в новом году исполнения всех желаний", - отметил на церемонии открытия праздника губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Перед открытием новогодней столицы свыше 2 тыс. Дедов Морозов, включая главного новогоднего волшебника, приехавшего из Великого Устюга, преодолели около 2,5 км по центру города в сопровождении сказочных героев и оркестра барабанщиков. Деды Морозы пронесли в руках 85 светящихся шаров с символикой всех регионов России.

С самого утра субботы Рязань погрузилась в атмосферу праздника - прибывший в город первый волшебник страны Дед Мороз и властелин холода из Якутии - Чысхаан с внучкой, якутской зимой по имени Хаарчаана, посетили Всероссийскую ярмарку народных промыслов и ремесел, на которой представлены различные новогодние сувениры и подарки, сделанные мастерами Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей. Гости угостились десертом калинником, ставшим гастрономическим брендом праздника.

Сказочные персонажи стали читателями Рязанской областной библиотеки имени Горького и приняли участие в квесте "Посвящение в Рязанцы", по итогам которого получили удостоверения рязанцев.

О проекте "Новогодняя столица"

В начале декабря 2018 года Рязань подала заявку на участие в проекте и выиграла право стать Новогодней столицей России в 2020 году. Данный проект Минкультуры РФ реализует для популяризации въездного и внутреннего туризма, город выбирают ежегодно на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. В 2013 году новогодней столицей России была Казань, в 2014 году - Вологда, в 2015 году - Владимир, в 2016 году - Сортавала, в 2017 году - Тамбов, в 2018 году - Ханты-Мансийск, а в 2019 году - Тула.