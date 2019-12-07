Мэрия Липецка начала проверку, как видео с бранью главы города попало в интернет

ТАСС, 7 декабря. Глава города Липецка Евгения Уваркина заявила, что в администрации города начали проверку после того, как предназначенная для личного пользования видеозапись попала в открытый доступ. Об этом она говорит в видео, которое пресс-служба администрации предоставила ТАСС.

"Это личная переписка, рабочий чат. Это нечистоплотность: нарушение моих личных прав. Мы будем заниматься и выяснять, кто это сделал", - говорит на видео градоначальница, уточнив, что уже началась служебная проверка.

В субботу в интернете появилось видео, на котором глава Липецка совершает утренний обход Нижнего парка города, где ведется реконструкция. При этом она нецензурно выражается о ходе работ и о том, какие недоработки видит в парке.

По данным пресс-службы мэрии Липецка, Уваркина лично сняла видео 3 декабря в Нижнем парке, который находится на реконструкции и должен быть сдан 28 декабря. В тот день в парке не работала строительная техника, практически не было рабочих, что и стало поводом для возмущения. После резких высказываний главы города, по данным пресс-службы, работа возобновилась и в настоящее время идет активно.