Роспотребнадзор за 9 месяцев выявил нарушения параметров микроклимата у 5 тыс. организаций

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел контроль параметров микроклимата более чем 100 тыс. объектов социального и коммунального назначения, а также детских организаций. За девять месяцев 2019 года нарушения выявлены у более 5 тыс. организаций, отмечается в воскресенье на сайте ведомства.

"Контроль параметров микроклимата в течение 9 мес. 2019 года проведен на более 60 тыс. объектах коммунального и социального назначения, несоответствия выявлены на 4% объектов. Исследования проводились также в более 40 тыс. детских и подростковых организаций, несоответствия составили 6,8%", - говорится в сообщении.

Таким образом, параметры микроклимата более 5120 проверенных организаций не соответствовали нормам.

В Роспотребнадзоре отметили, что мероприятия проводились в целях "своевременного проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, связанных с воздействием неблагоприятного микроклимата".

Как сообщается на сайте ведомства, микроклимат определяется такими основными метеорологическими компонентами, как температура воздуха и окружающих поверхностей, влажность и скорость движения воздуха, тепловое излучение. Роспотребнадзор напомнил, что внутренний баланс организма человека во многом зависит от внешних условий, а микроклимат помещения играет существенную роль в формировании иммунитета и работоспособности человека.