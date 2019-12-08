Роспотребнадзор назвал дневную норму калорий для пожилых людей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор назвал продукты и дневную норму калорий для людей старшего возраста для поддержания здорового образа жизни. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.

"Средние значения энергетической ценности рациона для мужчин старше 60 лет - менее 2,3 тыс. ккал, для женщин - менее 2 тыс.", - указано в сообщении.

Нормы рекомендованы в связи с тем, что, по данным Роспотребнадзора, к 60 годам "уменьшается интенсивность основных пластических процессов; снижается толерантность к глюкозе и насыщенным жирным кислотам", происходят другие изменения. "В силу этого питание лиц престарелого и старческого возраста должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности... а с другой стороны, полноценным по содержанию незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных стеринов, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов", - напомнили в Роспотребнадзоре.

В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло, при этом углеводы должны быть представлены в основном полисахаридами (крахмал).

Следует употреблять зелень, овощи и фрукты, учитывать, что потребность в микронутриентах повышается.

"В пожилом возрасте особое внимание должно быть уделено бездефицитному поступлению витаминов-антиоксидантов: С, Е, А, (3-каротина, био-флавоноидов (обеспечивающих защиту клеток) и витаминов В12, фолата, В6 (способствующих снижению риска развития атеросклеротического процесса)", - сказано в сообщении.

Режим питания желательно строить исходя из четырех- или пяти-разового дробного питания без больших перерывов в приеме пищи.