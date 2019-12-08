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Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью людей при пожаре в Одессе

Президент Белоруссии передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей при пожаре в Одесском колледже экономики, произошедшем в среду. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в послании.

При этом отмечается, что глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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