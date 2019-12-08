Глава СК назвал сумму возмещенного ущерба по делам о коррупции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета за девять месяцев этого года направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях и добились возмещения ущерба на сумму более 2 млрд рублей. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Только за девять месяцев текущего года направлено в суды 6468 уголовных дел об 11664 коррупционных преступлениях, расследованных следователями ведомства. Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 - ФССП", - сказал Бастрыкин.

По его словам, в этом году "по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей". Наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 млрд рублей.

Как и в прошлом году, уточнил Бастрыкин, наибольшее количество преступлений коррупционной направленности было связано с дачей и получением взяток, что составило порядка 30% от общего массива. Еще около 15% - уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты, когда имеется причиненный ущерб.

"По всем таким делам мы стремимся добиться не лишения свободы для фигурантов, а именно возмещения ущерба, и современное российское законодательство в достаточной степени позволяет это делать", - сказал Бастрыкин.