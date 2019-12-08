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Власти Майотты приняли дополнительные меры безопасности в связи с циклоном "Бельна"

Спасательные службы начнут эвакуацию населения в воскресенье вечером

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти французского острова Майотта (Индийский океан) приняли экстренные меры безопасности из-за прохождения тропического циклона "Бельна". Об этом сообщила в воскресенье префектура острова в Twitter.

"Префектура сообщает о том, что циклон "Бельна" пройдет в непосредственной близости от Майотты сегодня вечером. Начиная с 16:00 по парижскому времени (18:00 мск) будут приняты специальные меры безопасности, спасательные службы начнут эвакуацию населения", - подчеркивается в сообщении.

По информации префектуры, в ближайшее время на острове ожидаются порывы ветра 30-40 м/с. "За последние 50 лет Майотта в третий раз рискует пережить последствия циклона, который, согласно прогнозам, пройдет в 80 км от восточного побережья острова", - отметили в префектуре.

Власти Майотты призвали местных жителей следовать инструкциям полиции и спасателей, следить за сводками метеослужб. В связи с циклоном в воскресенье утром был закрыт аэропорт острова, морское сообщение также приостановлено.

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