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Житель Санкт-Петербурга выставил на Avito монету за 1 млрд рублей

По словам ее владельца, монета номиналом 2 рубля имеет очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга разместил объявление на сайте Avito о продаже бракованной монеты номиналом 2 рубля за 1 млрд рублей.

"Монета 2016 года номиналом 2 рубля ММД, очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)" - говорится в описании предмета продажи на сайте Avito.

Там же указана цена - 1 млрд рублей.

"Дa, цeна 1 млрд рублей за именнo эту монeту номинaлoм 2 рубля. Дa, этa монeтa мoя coбcтвeнность, и я прoдаю eе зa ту цeну, которую считaю нужным укaзать в мoем обьявлении", - написал автор объявления.

На просьбу ТАСС пояснить принцип ценообразования, автор ответил "неинтересно".

Объявление, согласно данным на сайте, было размещено 20 ноября, но сделка по продаже еще не состоялась.

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