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Якутский "шаман" вновь отправился пешком в Москву

Ранее Александр Габышев находился под подпиской о невыезде

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Так называемый якутский шаман Александр Габышев, подозреваемый в публичных призывах к экстремизму, отправился из Якутска в Москву утром 8 декабря, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в воскресенье.

"Да, подтверждаем информацию. Мы связь держим через члена команды, - сказал Прянишников.

"При этом хочу отметить, что подписка о невыезде была избрана в сентябре в отношении Габышева, когда было возбуждено уголовное дело. Габышеву до настоящего момента обвинение не предъявлено. Он находится в статусе подозреваемого. Свобода его передвижения никакими способами не ограничена", - добавил Прянишников.

Добираться до Москвы Габышев намерен пешком.

"Все как и в прошлый раз, разве что минус сорок [градусов]", - сказал Прянишников, отметив, что деталями о нынешнем местонахождении Габышева не располагает. Как в свою очередь пояснил ТАСС адвокат Габышева Федор Винокуров, подписка о невыезде Габышева истекла 14 октября.

12 сентября в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (280 УК РФ). 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным. 3 декабря Верховный суд Якутии оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела без удовлетворения.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции, причем, к примеру, в Чите в организованной сторонниками Габышева санкционированной акции протеста участвовали как коммунисты, так и активисты либеральных партий. В Бурятии задержание сторонников "шамана" стало одной из причин несанкционированных митингов.

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РоссияЯкутия
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