Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии

Их авторами выступили депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Ольга Савастьянова, правозащитница Алена Попова, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, сообщила агентству Пушкина. Ранее она заявляла, что часть членов рабочей группы по подготовке законопроекта принципиально не согласны с отдельными положениями опубликованной Совфедом версии документа. Главное замечание, отмечала Пушкина, касается того, что из-под действия закона в редакции Совфеда исключаются избиения, поскольку в ней семейно-бытовое насилие определяется как умышленное деяние, "не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства. Текст предлагаемых изменений есть в распоряжении ТАСС.

"Целесообразно распространить действие закона не только на пострадавших лиц, но и на иждивенцев пострадавших лиц, а также на помогающих пострадавшим представителей субъектов профилактики", - говорится в тексте подготовленных поправок. Распространять защиту на третьих лиц предлагается, если есть основания полагать, что агрессор может причинить им моральный, физический, имущественный вред, "либо воспрепятствовать их законной деятельности, реализации прав, либо высказывает угрозы, оскорбления в их адрес".

Депутаты и правозащитники также настаивают на включении в итоговую редакцию законопроекта определения "преследование". Под ним предлагается понимать не только поиски, попытки выяснить местонахождение жертвы насилия или вступить с ней в контакт через третьих лиц, но и посещение места работы, учебы, лечения, проживания или пребывания пострадавшей стороны.

Кроме того, законопроект предлагается дополнить статьей о правах пострадавшего, в том числе праве на возмещение имущественного ущерба и компенсацию морального вреда, причиненного домашним насилием.

Поправки, касающиеся механизма защитных предписаний

Соавторы предлагают, чтобы защитным или судебным защитным предписанием агрессору можно было запретить умышленно приближаться к пострадавшему на расстояние ближе 50 метров, если последний временно находится вне совместного места жительства.

Одновременно предлагается уточнение, касающееся возможности выселения агрессора на срок действия судебного защитного предписания. Авторы поправок отмечают, что покинуть место совместного жительства нарушитель должен не только "при условии наличия возможности проживать в ином жилом помещении", как это прописано в опубликованной редакции законопроекта, но и если квартира или дом принадлежат жертве насилия.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации на прошлой неделе. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, проект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц.