Более 60 детей получили награды за героизм и достижения в учебе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) наградила 65 детей, которые в течение года спасали жизни людей, боролись с огнем и достигали высоких результатов в учебе. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС руководитель столичного отделения МГЕР Денис Аширов после завершения Форума маленьких героев, который прошел в Москве.

"Сегодня 35 человек получили медали юных героев за спасение людей и 30 человек получили награды "Герой нашего времени" за высокие достижения в науке, искусстве, образовании", - сказал Аширов.

По его словам, награды получили дети, которые спасали людей из горящих зданий, доставали тех, кто провалился под лед. "Такие подвиги зачастую остаются лишь на региональном уровне, мы же хотим, чтобы о них знали по всей стране", - уточнил собеседник агентства.

Среди награжденных медалью "Герой нашего времени" победители WorldSkills Junior, а также состязаний по профмастерству людей с ограниченными возможностями "Амбилимпикс".

Первый Форум маленьких героев состоялся в 2017 году.