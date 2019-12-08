Дед Мороз рассказал о меню своего новогоднего стола

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз будет встречать Новый год с пирогами и соленьями. О меню своего новогоднего стола он рассказал в воскресенье во время встречи с детьми и журналистами в Ставрополе.

"Я больше люблю традиционную русскую кухню. Это будут пироги с рыбкой, картошкой, капустой, всевозможные соленья и грибы, которые Баба Жара заготовила из леса, самые разные ягоды. Будет и квашеная капуста, это блюдо богато витамином C, я веду здоровый образ жизни и всем рекомендую", - сказал Дед Мороз.

В воскресенье новогодний волшебник прибыл на Северный Кавказ, где в маршрут его путешествия в этом году вошел город Ставрополь. В течение двух дней он посетит несколько детских домов, семьи, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья, проведет новогодний праздник.

Дед Мороз ответил на вопросы детей и журналистов. Самым необычным он назвал вопрос о том, загорает ли он. "Конечно же да, [загораю]. Если открыть атлас погоды, то можно увидеть, что температура в Великом Устюге в самые жаркие месяцы доходит до плюс 30 градусов, но ко мне загар уже не так липнет, я уже старый", - ответил он.

Дед Мороз рассказал о том, где он живет, как ему удается за одну ночь доставлять огромное количество подарков детям, и почему у него такая длинная борода. Один из детей попросил у волшебника номер телефона. Дед Мороз рассказал, что сам телефоном не пользуется, поскольку больше любит пользоваться обычной почтой, но пообещал поделиться номером телефона своих помощников.

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране, в его графике 28 городов - от юга до Сибири. Ставрополь стал 14-м городом в путешествии волшебника, которое завершится 30 декабря.