В России снизилось число обвиненных в коррупции сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество сотрудников правоохранительных органов, уголовные дела в отношении которых по обвинению в коррупции были направлены в суд, сократись. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В сравнении с прошлым годом можно констатировать снижение на 5-10% количества обвиняемых по направленным в суд делам из числа сотрудников МВД, ФСИН, ФТС и ряда других ведомств", - сказал он.

Что касается лиц с особым правовым статусом (судей, прокуроров, адвокатов, депутатов и следователей), то в этом году в суды направлены уголовные дела в отношении 308 таких лиц. По словам Бастрыкина, это также незначительно меньше, чем в 2018 году.

"Сейчас на завершающей стадии находится расследование уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят сразу несколько спецсубъектов. В их числе бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и его девять соучастников - два прокурорских работника, адвокат, депутат и ряд предпринимателей", - сказал Бастрыкин.

Горбунову вменяется получение трех взяток на общую сумму 18 млн рублей. За эти деньги прокурор принимал решения, связанные в том числе с освобождением от уголовной ответственности тех, кто совершил очень серьезные преступления, включая организацию убийства по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий.