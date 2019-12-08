На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах заклеили стикерами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Картины с изображением обнаженных женщин, представленные на выставке "Арт Екатеринбург", заклеили стикерами из-за возрастного ограничения выставки 0+. Художник сам прикрыл необходимые места на картине, сообщила ТАСС ведущий менеджер "Уральских выставок" Алиса Овчинникова.

"Мы заявляем выставку как 0+. И предупреждаем всегда своих художников, что они не должны выставлять такие картины. Поэтому было важно привезти эту картину с условием того, что они прикроют то, что должно быть прикрыто. Прикрыты работы Вадима Тузулукова, картины сегодня были еще "одеты", - сказала Овчинникова.

Она пояснила, что соблюдение возрастного ценза произведений являлось для авторов одним из условий участия. Картину, на которой изображена сцена из романа "Мастер и Маргарита", автор заклеил стикерами.