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В Чечне завершился первый чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

Электродвигатели трубы за время соревнования потребили 32 тысячи киловатт-часов

ГРОЗНЫЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта завершился в новом аэродинамическом комплексе Goodsky в Чеченской Республике. В течение четырех дней спортсмены станцевали лезгинку в свободном полете, провисели в воздухе около 40 часов и установили новые рекорды.

"Завершился наш четырехдневный марафон, наш исторический чемпионат, и я сейчас уверен, что мы готовы принимать спортсменов, туристов и соревнования международного уровня. Для того, чтобы все понимали масштаб мероприятия: мощные электродвигатели нашей трубы за время чемпионата потребили 32 тысячи киловатт-часов электроэнергии, ее хватило бы, чтобы автомобиль Tesla 5 раз проехал вокруг земного шара", - рассказал ТАСС куратор Российского университета спецназа (РУС) Даниил Мартынов.

Вместе и наравне

Соревнования являются отборочными для участия в Чемпионате Европы и Кубке мира 2020 года. В них приняли участие более 150 спортсменов в таких дисциплинах, как фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатика.

Самой красивой дисциплиной соревнований в аэротрубе считается фристайл, которая совмещает в себе элементы художественной гимнастики, балета и танцев. Победителем в этой категории по решению судей стал Михаил Разомов из Москвы.

"Эти четыре дня как один день пролетели. Этот комплекс не то что будет лучшим, он уже лучший, а я приложу все усилия, чтобы сюда приехали люди", - рассказал Разомов.

Впервые в чемпионате России также приняли участие четыре инклюзивные команды, каждая из них состоит из трех юниоров и одного спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. В их числе Владимир Оминов из Москвы, который летает в трубе с 2018 года.

"Не могу ходить с 2002 года, но вот уже более года летаю. Команда помогает встать, дойти до входа, и дальше я отправляюсь в полет. Мне безумно нравится ощущение команды, сплоченность и спокойствие. Никаких скидок из-за того, что я на коляске, нет, судят одинаково. Наш лозунг - "Вместе и наравне" - рассказал Оминов.

Новая точка для туристов

По словам руководителя воздушного направления РУС Александра Коровина, новый комплекс и чемпионат - первые и довольно большие шаги к тому, чтобы вновь сделать Чечню центром притяжения парашютистов не только страны, но и мира.

"Для современной Чеченской Республики парашютный спорт - новое направление, но в период СССР в Грозном был один из самых сильных аэроклубов. Республика была выбрана не случайно, прежде всего, это связано с благоприятным для парашютных прыжков климатом и парашютным сезоном, который, в отличие от центрального региона, довольно продолжителен - можно комфортно тренироваться в небе с начала марта и до ноября", - отметил Коровин.

Завершился чемпионат ярким выступлением в аэротрубе чемпиона Европы и мира, хореографа шоу "Пираты Карибского моря" в Шанхае Томса Ивенса.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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