Более 17 тыс. обращений граждан поступило в Общественную палату РФ в 2019 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ получила в этом году более 17 тыс. обращений граждан. Об этом говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за 2019 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Каждый год в палату поступают тысячи обращений, и все они рассматриваются в профильных комиссиях. В 2019 году в Общественную палату Российской Федерации поступило свыше 17 тыс. обращений граждан", - говорится в документе.

Авторы доклада считают, что эффективная работа с обращениями граждан является основой социального запроса к ОП РФ. "Он позволяет ощущать на кончиках пальцев то, что волнует граждан, что наболело, народную повестку. Общественная палата планирует повысить эффективность работы с обращениями, позиционирования ее результатов. Надо выстроить единую систему коммуникации с региональными палатами, иметь карту проблем по итогам анализа обращений по всем регионам страны, оперативно и сообща реагировать на конфликтные инциденты", - отмечают составители документа.

Кроме того, Общественная палата в этом году провела экспертизу 21 проекта нормативно-правовых актов, из них 14 - в формате так называемого нулевого чтения, то есть до первого чтения в Госдуме. "Общественная экспертиза законопроектов - это возможность донести до законодателей опасения и пожелания граждан, цивилизованный способ конвертировать их видение в понятный власти нормативный язык. Как правило, законодатели внимательно относятся к нашим предложениям. Однако не всегда на слушаниях обеспечивается необходимый уровень представительства со стороны органов исполнительной власти", - говорится в докладе.

Авторы документа подчеркивают, что "нужно законодательно обязать субъекта законодательной инициативы направлять мотивированный ответ на заключения Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов, своевременно обновлять информацию о ходе общественного обсуждения, а федеральный орган исполнительный власти, разработчика законопроекта - обеспечивать присутствие на общественных слушаниях своих представителей соответствующего уровня и компетенции".