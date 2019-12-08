Лановой, Лещенко и Гвердцители поздравят Героев Отечества в Кремлевском дворце

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Екатерина Гусева, Зара, Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, Кубанский казачий хор и другие артисты в понедельник примут участие в концерте ко Дню Героев Отечества в Государственном Кремлевском дворце. Гостями вечера станут Герои Советского Союза и Российской Федерации, сообщил ТАСС художественный руководитель благотворительной акции, народный артист СССР Василий Лановой.

"Главными действующими лицами концерта станут люди из различных областей и сфер деятельности - военные, космонавты, артисты, спортсмены, чьи подвиги и доблестный труд по достоинству оценены государством. И этот концерт - творческий подарок лучшим сынам Родины и вечер чествования людей, прославляющих нашу страну", - пояснил Лановой.

Сам артист исполнит стихотворение Семена Гудзенко "Перед атакой". "Для меня, как для ребенка войны, лучшие стихи - военные, лучшие песни - военные. Это такой огромный пласт культуры, - заметил он. - Также прозвучат такие великие песни как "Последний бой", "Как молоды мы были", "А годы летят" и многие-многие другие".

Лановой уверен, что празднование Дня Героев Отечества должно показать молодежи идеалы самоотверженного служения своей отчизне.

"Наша Родина является героической страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские воины проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их самоотверженности и мужеству. К сожалению, современная молодежь особым патриотизмом не отличается и вряд ли готова на подвиги во имя Родины. Поэтому нам так важны сегодня примеры истинного героизма, которые дает нам этот праздник", - подчеркнул он.

Сам артист с гордостью носит звание "Герой Труда Российской Федерации". "Когда государство отмечает твои общественные заслуги, - это и радостно, и значимо. Звание Героя Труда меня вдохновляет и стимулирует", - признался Лановой.

Молодой праздник с большой историей

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 годы.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 6 декабря звания Героя Российской Федерации удостоены не менее 1 тыс. 77 человек (из них не менее 481 - посмертно).

В 2019 году были опубликованы указы президента РФ о присвоении звания Героя РФ восьми гражданам РФ: полковнику запаса спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну, космонавту Сергею Прокопьеву; героически погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам - Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и Дмитрию Соловьеву; пилотам Георгию Мурзину и Дамиру Юсупову, успешно посадившим аварийный авиалайнер на кукурузном поле в Подмосковье.

Задача ветеранов - рассказывать правду

Свой первый День Героев Отечества в статусе Героя России участник специальной операции в Афганистане, а ныне владелец птицефабрики во Владимирской области Владимир Ковтун намерен провести в кругу семьи. В январе 1987 года в составе разведгруппы под командованием майора Евгения Сергеева старший лейтенант Владимир Ковтун в бою в Мельтанайском ущелье (провинция Кандагар) захватил документацию и образец зенитно-ракетного комплекса "Стингер", который США поставляли моджахедам. Его подвиг был отмечен звездой героя спустя 32 года, однако, по словам Владимира Ковтуна, в военной среде 9 декабря его поздравляют каждый год. Его подвиг описывался в статьях, книгах и даже фильмах, однако сам Владимир Ковтун считает своим долгом лично рассказывать людям правду о войне и большое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

"Это можно называть случайностью, ведь мы шли не за "Стингером", а просто в бой, но без профессионализма, слаженной работы и нашей подготовки, такого результата мы бы не добились", - считает Ковтун.

По словам Владимира Ковтуна, успех спецоперации сложился из 100% подготовки личного состава. За плечами разведчиков были десятки боевых выходов. О том, что захватили образец новейшего американского оружия, военные узнали только, когда погрузились в вертолет. К звезде героя Ковтуна и его командира Евгения Сергеева представили сразу, однако пришел отказ. Сергеев получил звание посмертно в 2012 году.

"Звезда" мало, что поменяла в моей жизни, публичность была и до этого. Меня 9 декабря всегда поздравляли с праздником, даже когда я не было официально героем, и, конечно, меня приглашали на встречи со школьниками, курсантами и кадетами. Это очень важно, потому что мы не воспитываем агрессию в детях, она генетически в нас не заложена, мы, наоборот, воспитываем детей, как нам защищать нашу родину. Поэтому, по моему мнению, мы должны рассказывать, как все было на самом деле, чтобы у молодежи не было ложных представлений о войне", - считает Владимир Ковтун.

В графике полковника спецназа, на счету которого семь пулевых ранений, три тяжелые контузии, буквально, нет свободного времени - уже сейчас Ковтун составляет план патриотической работы на следующий год. В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне встречи с ним будут проходить в Москве и во Владимирской области.

"Война - это всегда грязь, кровь, пот и боль, и надо все события доносить так, как они есть. Это, в первую очередь, задача ветеранов, к которым причисляют меня", - сказал он.