"Известия": командир А321 рассказал, что после ЧП хотел быстрее выполнить штатный полет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командир самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего в августе этого года аварийную посадку, Дамир Юсупов заявил, что после происшествия хотел быстрее выполнить штатный полет, чтобы избавиться от чувства волнения. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"После этого происшествия я хотел как можно быстрее выполнить нормальный штатный полет, чтобы волнение ушло в сторону. Совершил его через месяц. Волновался, конечно, а когда зашел в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было - сразу все вспомнил. Меня поддерживали мои коллеги, инструкторы. Они лишних вопросов не задавали, понимали мое состояние. Дали понять, что все хорошо, не стоит волноваться", - сказал Юсупов.

По его словам, в момент ЧП он "управлял самолетом, все быстро анализировал, переваривал", для него "существовали только самолет и второй пилот", и "посторонних мыслей не было". "Все произошло настолько быстро, что я даже испугаться не успел", - отметил Юсупов.

12 августа самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.

В ноябре президент РФ Владимир Путин вручил звезды Героев России командиру самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.