В России в начале 2020 года испытают робота для утилизации радиоактивного мусора

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Новый антропоморфный робот, который займется утилизацией мусора в радиоактивных каньонах, пройдет испытания в России в начале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС разработчик проекта - исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет проходить тестовые испытания", - сказал Дудоров.

Робота будут подвешивать на специальную стрелу, в сеть машина будет подключаться с помощью проводов. Управляться антропоморфный робот будет с помощью задающего костюма, который в копирующем режиме передаст андроиду движения от оператора. Такая схема управления ранее была отработана "Андроидной техникой" на роботе "Федор", для работы с которым оператор использовал шлем виртуальной реальности, чтобы видеть глазами андроида. Как уточнил Дудоров, в перспективе робот сможет работать автономно.

Робота будут использовать в радиоактивных каньонах, где накоплен мусор с низким излучением, то есть в хранилищах, куда сбрасывалась "бумага, древесина, пробирки из лабораторий", отметил исполнительный директор компании. Отходы с помощью робота будут сортировать, обрабатывать и сжигать. Так как уровень радиации на подобных "свалках" небольшой, воздействия радиоактивного излучения на электронику робота не ожидается.

О радиационных отходах

Робот разрабатывается в интересах ФГУП "РосРАО", которое занимается радиоактивными отходами. В частности, предприятие оказывает услуги по сбору, перевозке, переработке и хранению отходов низкого и среднего уровня активности. Также в задачи предприятия входит обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, образующимися при утилизации атомных подлодок и кораблей с ядерными энергетическими установками ВМФ России.

По данным ФГУП "Национальный оператор радиационных отходов", больше всего радиоактивных отходов накоплено в Красноярском, Забайкальском, Ставропольском краях, Томской, Челябинской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии. Согласно данным сайта организации, там находится более 1 млн кубических метров таких отходов. В Новосибирской области накоплено от 500 тыс. до 1 млн куб. м отходов. Меньшее число РАО хранится в Московской, Кировской, Ленинградской, Архангельской областях и ряде других регионов. На сайте НО РАО не уточняется категория радиоактивных отходов, которые находятся в хранилищах.

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