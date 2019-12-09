Новосибирский мастер сделал самую маленькую копию монеты в мире диаметром 3 мм

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин сделал самую маленькую копию монеты в мире и намерен подать заявку в книгу рекордов Гиннесса. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Мне удалось сделать монету. Самая маленькая копия монеты готова. Работа была трудная, но интересная. Пока не знаю, удастся ли еще сделать экземпляры - посмотрим, сколько монет выдержит штамп", - написал Анискин.

Он отметил, что готовится подать документы для книги рекордов Гиннесса. Диаметр сделанной Анискиным монеты составил 3 мм, она сделана из золота. В настоящее время в книге рекордов Гиннесса зафиксирована самая маленькая копия монетки диаметром 4,42 мм. Мастер сделал копию золотого червонца "Сеятель", 1976 года выпуска.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.