Самое высокое в Латинской Америке колесо обозрения открылось в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Число публикаций с хэштегом #riostar в Instagram превысило 3 тыс. в первый уикенд работы самого высокого в Латинской Америке колеса обозрения RioStar в Рио-де-Жанейро.

Несмотря на тридцатиградусную жару, жители и гости города предпочли новую достопримечательность отдыху на пляже. Еще до открытия аттракциона в пятницу было продано более 5 тыс. билетов, сообщил телеканал Globo. Тем же, кто предпочел приобрести билет в кассе, пришлось провести в очереди около часа, а затем еще порядка 30 минут в ожидании возможности попасть в одну из 54 закрытых кондиционируемых кабинок и взглянуть на город с нового ракурса.

Из поднимающихся на высоту 88 метров гондол возведенного в портовой зоне аттракциона открывается вид на залив Гуанабара и пересекающий его 13-километровый мост имени президента Коста-и-Силвы, соединяющий Рио-де-Жанейро с расположенным на другом берегу бухты городом Нитерой. Глядя в эту сторону, можно также понаблюдать за работой портовых кранов, погрузчиков и хозяйственной техники, полюбоваться заходящими в гавань сухогрузами, танкерами и круизными лайнерами. Весьма вероятно и то, что за двадцатиминутную поездку, посетитель сможет увидеть также и самолет, заходящий на посадку в расположенный неподалеку аэропорт "Сантос-Дюмон".

Посмотрев в сторону суши, пассажир в первую очередь обратит внимание на то, чем знаменит Рио-де-Жанейро: на склоне холма относительно недалеко от RioStar раскинулась первая фавела Мору да Провиденсия. Вдали за ней, на вершине горы Корковадо, виднеется статуя Христа Искупителя, а несколько правее - культурный центр "Город самбы", где располагаются складские, производственные и репетиционные помещения выступающих на карнавале школ танца. Еще чуть поодаль хорошо виден стадион "Маракана".

За основу проекта RioStar взята конструкция аналогичного аттракциона в британской столице - London Eye. Стоимость билета на новую достопримечательность составляет около 50 реалов (порядка $12). Воспользоваться им можно не только в день покупки, но и в течение следующих семи дней.