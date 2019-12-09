{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

Необходимо обратить внимание на упаковку и маркировку, нанесенную на крышку или дно банки
Описание
© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор порекомендовал россиянам при выборе рыбных консервов обращать внимание в первую очередь на упаковку, сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

На эту тему

В Роспотребнадзоре отметили, что рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки без подтеков и ржавчины. В случае нарушения целостности упаковки следует отказаться от покупки продукта.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что маркировка на консервах должна наноситься на крышку или дно банки. Знаки маркировки должны располагаться в три ряда и сообщать о дате изготовления продукции, ассортиментном знаке, номере смены и индексе рыбной промышленности. "Знаки условных обозначений маркировки должны быть выпуклыми (выдавлены изнутри) или нанесены краской, исключающей возможность стирания", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор также пояснил, что после вскрытия жестяной банки ее содержимое необходимо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Лучшие условия хранения рыбных консервов - в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15 - 20 градусов и относительной влажности воздуха не выше 75%. "Рыбные консервы не могут в полной мере заменить свежую рыбу, но могут стать хорошим дополнением к здоровому рациону питания", - подытожили в ведомстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новым секретарем Общественной палаты избрана Лидия Михеева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС