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Самарскую "Юнармию" признали лучшей в России по итогам 2019 года

Всего в конкурсе принимал участие 71 регион

ТАСС, 9 декабря. Отделение "Юнармии" в Самарской области заняло первое место по итогам общероссийского смотра-конкурса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Самарская область по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса на определение рейтинга региональных отделений движения "Юнармия" заняла первое место в Российской Федерации. Регион получил 627 баллов. Занявшее второе место отделение "Юнармии" Калужской области набрало 512 баллов. На третьем месте еще одно отделение ЦВО - "Юнармия" Республики Татарстан, набравшая 499 баллов", - сообщили в пресс-службе.

В конкурсе принимал участие 71 регион. Участники оценивались по 38 направлениям работы, в том числе по военно-патриотической деятельности и проведению военно-спортивных мероприятий.

Ранее Самарская область была признана первым регионом России по числу юнармейцев. Их число за год увеличилось там в 20 раз, до 30 тыс. человек.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.

Главной целью "Юнармии" является патриотическое воспитание молодежи, подготовка ребят к службе в вооруженных силах, сохранение и приумножение традиций. Юнармейцы принимают участие в различных соревнованиях, совершают походы по местам боевой славы и принимают участие в парадах. Ребят обучают стрельбе из оружия, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию на местности и по карте.

Теги
РоссияСамарская область
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