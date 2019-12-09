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В Оренбурге восстановили движение автотранспорта после обрушения путепровода

Инцидент произошел 2 декабря

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта по улице Терешковой в районе выезда из Оренбурга восстановлено после обрушения части двухуровневой развязки с Загородным шоссе. Разобрать и вывезти завалы удалось менее чем за неделю, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства области.

"Сегодня в 12:00 (10:00 мск) будет открыто движение по улице Терешковой. Работы завершены", - сказал собеседник агентства.

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Расчистка проезжей части от обломков завершилась 6 декабря. В выходные устанавливали барьерные ограждения и знаки.

В связи с обрушением моста на подъезде к путепроводу по улице Терешковой Оренбурга было введено временное ограничение движения транспорта. Вместо того, чтобы следовать прямо, водителям приходилось подниматься на эстакаду, проезжать несколько километров до развязки в районе поселка Кушкуль, разворачиваться и возвращаться обратно. Согласно схеме организации дорожного движения, потоки транспорта во встречном направлении будут направлены по левому съезду, соединяющему Загородное шоссе и выезд из города в сторону Казани. Двустороннее движение по этой эстакаде будет действовать до завершения строительства нового моста.

Вечером 2 декабря виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. Мост был на реконструкции, в месте производства работ действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. После обрушения путепровода в Оренбурге введен режим ЧС муниципального масштаба, возбуждено уголовное дело. Вероятной причиной инцидента называют превышение допустимой нагрузки: масса грузовика, который последним проехал по мосту была более чем в два раза выше разрешенной - 65 тонн вместо 30.

Теги
РоссияОренбургская область
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