В Оренбурге восстановили движение автотранспорта после обрушения путепровода

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта по улице Терешковой в районе выезда из Оренбурга восстановлено после обрушения части двухуровневой развязки с Загородным шоссе. Разобрать и вывезти завалы удалось менее чем за неделю, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства области.

"Сегодня в 12:00 (10:00 мск) будет открыто движение по улице Терешковой. Работы завершены", - сказал собеседник агентства.