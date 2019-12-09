Школы в ЕАО проверят после того, как учеников вывели раздетыми на мороз при эвакуации

ТАСС, 9 декабря. Прокуратура в Еврейской автономной области начала проверку организации эвакуации в двух школах Биробиджана после звонков о минировании, когда детей вывели на мороз неодетыми, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Утром в понедельник информация о заложенных взрывных устройствах поступила в учебные заведения и в полицию в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане. Была нарушена работа десятков учреждений. Сообщения об угрозе не подтвердились, в некоторых школах были отменены занятия.

"Начата проверка организации эвакуации детей из учебных заведений", - сказал представитель прокуратуры. Он уточнил, что речь идет о двух школах, ученики которых жаловались, что их вывели на улицу, не дав возможности одеться. На опубликованных в социальных сетях фотографиях запечатлено, как дети стоят рядом со школой в блузках, тонких брюках, капроновых колготках и легких туфлях. В Биробиджане днем было 27 градусов мороза. Помимо этого, поступали сообщения о давке при эвакуации.

В Биробиджане сообщения о минировании поступили во все школы города, а также в два колледжа. Информация об угрозе, по данным полиции, не подтвердилась.