Кто и как сегодня дружит с соседями — и почему вам тоже стоит об этом подумать

По данным опроса ВЦИОМ, треть россиян, проживающих в многоквартирных домах, знают своих соседей по лестничной клетке. 65% помогали соседям за последние год-два, 79% доверяют им, а 34% проводят вместе свободное время. Рассказываем, зачем вам общаться с теми, кто живет рядом

Борщи и свадьбы в соседских чатах Арина уже три года живет в новом ЖК в одном из отдаленных московских районов — такие комплексы часто называют "человейниками". В ее доме до сих пор раскуплены не все квартиры. "Когда заехали, не было никакой инфраструктуры, глушь полная, — рассказывает она. — До ближайшего магазина — 20 минут пешком". Спасли соседские чаты. Вместо салонов красоты — маникюрша в соседнем подъезде. Вместо доставки еды — соседские "наготовили котлет и борща, не справляемся, забирайте". В чатах организовывают совместные закупки (чтобы доставка была дешевле), обсуждают проблемы парковок, ищут попутчиков, чтобы добраться до метро. В "мамском" могут написать: "Срочно нужен костюм зайчика на утренник/что делать с соплями/принимает ли районный врач?" Еще есть "болталка", где обсуждают любые темы. Двое соседей, познакомившись там, в итоге поженились.

Инфраструктуру через какое-то время создали, а дружба осталась. "Мы оставляем друг другу детей — одна мама идет в магазин, а другая сидит и со своим ребенком, и с соседским", — рассказывает Арина. Ее малышу три года, и она признается, что такая возможность пообщаться с кем-то, кто живет рядом, сильно помогает не закиснуть дома. "Районы, отдаленные от центра, начинают жить своей жизнью, — говорит кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. — Если до ближайшего ресторана надо добираться полтора часа, волей-неволей начнется какая-то самоорганизация". Но дело здесь не только в необходимости как-то жить. "В 90-х годах в обществе разрушалось доверие, — объясняет заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ Стрелка Дарья Радченко. — Именно в 90-е люди научились не открывать двери по звонку. Тогда же появляются железные двери и домофоны на дверях подъездов". По ее словам, сейчас это доверие возвращается. После лесных пожаров 2010 года, когда люди мобилизовались для помощи пострадавшим, у нас стали крепнуть горизонтальные связи. И сейчас они проявляются не только во время чрезвычайных ситуаций. Что нужно, чтобы соседи стали друзьями? Настя живет в пяти минутах езды от метро "Митино", формально — в Подмосковье. Свой ЖК из восьми домов жители называют "наша деревня". Все первые этажи отданы под бизнес и общественные пространства. Это домашние кафе (в них даже нет постоянного меню — просто пишут в Instagram, что сегодня на обед), тренажерные залы, студия керамики, выставочная галерея, салоны красоты, пабы. "Хозяин одного из них иногда пишет мне в соцсетях: "Я тебя вижу, ты бухаешь не дома!" — смеется Настя. При этом хозяева заведений сами просят посетителей не шуметь после десяти вечера, чтобы не мешать соседям. Настя выбирается развлекаться за пределы "деревни", но говорит, что, если бы не работа, оттуда можно было бы не выезжать никогда. "У нас на этаже живут две семьи с детьми, одна пара и я, мы все очень дружим, — рассказывает она. — Я могу написать в чатик: "Ребзя, кто хочет пожрать вкусного чили? С вас вино, приходите!"

"После Советского Союза у нас маятник качнулся от максимального коллективизма к максимальному индивидуализму, — говорит Кристина Иваненко. — Люди десятилетиями жили бок о бок, без личного пространства, и главным был коллектив". По ее словам, после этого "маятнику" нужно было дать время прийти в равновесие. Сейчас наконец наступил момент, когда возможен баланс. Люди готовы общаться, а застройщики — создавать пространства, в которых общаться будет комфортно. Соседские отношения действительно в чем-то зависят от того, как построен ЖК. По словам Кристины Иваненко, больше шансов завести их там, где первые этажи отданы под социальные зоны, есть дворовое пространство и онлайн-поддержка (чаты или группы в соцсетях). Место, где живет Настя, идеально подходит под это описание. Но есть и другое условие: чтобы отношения появились, нужно, чтобы кто-то в это вложился — силами, временем, желанием. Те же чаты хорошо работают только тогда, когда их кто-то модерирует — не допуская ни оскорблений, ни тысячи картинок в честь какого-нибудь праздника. И если люди захотят общаться, они обойдутся и без социальных зон: для совместных закупок или прогулок с собаками кафе не нужны.

А чтобы желание общаться возникло, люди должны быть близки по духу. И тут, по словам Дарьи Радченко, многое зависит от маркетингового таргетирования жилья. Например, жилье эконом-класса покупают прежде всего из-за цены. Соответственно, все, что объединяет там собственников, — это уровень доходов (и то не факт: многие покупают там квартиры под сдачу). "Но если у ЖК есть четкий бренд, то он привлечет людей, более-менее похожих по мироощущению, ценностям, предпочтениям, — говорит Радченко. — Например, тех, кто хочет растить детей близко к природе и не вредить окружающей среде. И у таких людей будет больше шансов договориться, чтобы им привезли баки для раздельного сбора мусора". Поэтому такую атмосферу сложно создать в старых домах, жители которых не заезжали туда одновременно. Возможно, когда их построили и только-только заселяли, это и было так. Но потом кто-то продал квартиру, кто-то сдал, кто-то передал по наследству — и сообщества людей с общими ценностями там не стало. Настя говорит, что выбрала жилье именно по атмосфере: "Это было выше моего бюджета, но я поняла, что я другую квартиру не хочу". Добрые отношения как технология "Любой большой город собирает самых амбициозных и работоспособных. Такие люди так много работают, что дома им уже не надо никакой коммуникации", — говорит Кристина Иваненко. Зачем нам дружба с соседями, если дома хочется только завернуться в одеяло и посмотреть сериал? Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи", соавтор курса "Менеджер местного сообщества" НИУ-ВШЭ уверен: добрые отношения с соседями — это прежде всего технология, которая помогает решать многие проблемы. "Соседи — это не только люди, у которых можно одолжить соль и спички, — говорит он. — Это еще и люди, от которых мы зависим трубами, стенами, проводами".

По жилищному кодексу управлять домом должны собственники — это они нанимают управляющую компанию и решают, что будет в их доме. И могут, например, отдать стену под рекламу, а за счет полученных денег снизить кварплату. Или поставить в подъезде кофейный аппарат. Если вы снимаете квартиру, то глобальных решений принимать не можете — но, например, вопросы парковок и установки домофона касаются вас лично. Правда, как признает Кузнецов, сейчас к арендаторам относятся как к временщикам: "Все равно же съедут". Хотя иногда аренда может длиться десять лет. Виной этому — "серый" рынок съема.

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