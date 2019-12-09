Parisien: автомобиль Джонни Холлидея не нашел своего покупателя на аукционе во Франции

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Синий хот-род, принадлежавший ранее французскому рок-исполнителю и композитору Джонни Холлидею (1943-2017), так и не нашел своего покупателя на аукционе во Франции. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Parisien.

Торги, проходившие в коммуне Во-ле-Пениль (регион Иль-де-Франс), завершились в субботу вечером, так и не увенчавшись успехом. Как отмечает издание, автомобиль с бежевым кожаным салоном и мощностью 108 лошадиных сил принадлежал музыканту с 1995 по 2002 годы. Хот-род был собран в Лос-Анджелесе почти 25 лет назад на базе Citroën C6 1932 года выпуска и оснащен двигателем Ford V6.

"В самом автомобиле очень много деталей, которые напоминают о стиле артиста: в двери машины вмонтированы небольшие металлические черепа, в качестве ниппелей на колесах - металлические игральные кости", - отметил один из представителей организаторов торгов. Эксперты оценили стоимость машины от €250 до 280 тыс. К автомобилю прилагается паспорт транспортного средства, в котором указано настоящее имя музыканта - Жан-Филипп Смет.

Во Франции Холлидей известен не только как популярный рок-исполнитель, но и как большой любитель автомобильного спорта и коллекционер суперкаров. После смерти артиста многие автомобили из его гаража ушли с молотка. Так, в прошлом году на аукционе за €249 тыс. был продан алый итальянский суперкар Ferrari 512 TR. Известно, что на этом автомобиле музыкант любил совершать поездки из Парижа в Сен-Тропе (юг Франции).

Артиста не стало в декабре 2017 года. Музыкант скончался в возрасте 74 лет после тяжелой продолжительной болезни. Джонни Холлидей был признан легендой рок-музыки. За свою жизнь он провел более 400 турне. Репертуар Холлидея насчитывал сотни рок-композиций, лучшие из которых составили целую эпоху во французской популярной музыке. Его диски разошлись в мире общим тиражом 110 млн экземпляров.