Эксперт: роль государства является ключевой в развитии туристического потенциала СКФО

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Создание инфраструктуры в труднодоступных и привлекательных туристических районах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) поможет развитию предприятий туриндустрии, и роль государства в этом является ключевой. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС директор альпинисткой учебно-спортивной базы "Безенги" в Кабардино-Балкарии (КБР) Алий Анаев.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 4 декабря на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" сообщил, что приоритетом в государственной поддержке регионов Северного Кавказа будут малый бизнес, а также туристическая отрасль.

"Если брать мировой опыт турбизнеса, то в инфраструктуру вкладывается государство. Дороги, мосты, линии электропередачи, газификация, хорошая связь - при наличии этих условий альпинистские базы и другие туристические объекты могут работать эффективнее. Применительно к нашей республике - это такие базы, как "Безенги", "Уллу-Тау". А с другой стороны, мы видим, как из-за проблем с подъездными путями чахнут турбазы "Чегем" и "Башиль", - сказал Анаев.

Он также отметил, что в современных условиях важна и качественная связь. "Если у человека есть телефонная связь и хороший интернет, если он может следить за своей работой, быть в курсе, как дела у него дома, в семье, это тоже немаловажно. Немногие готовы в наше время оставаться без связи", - добавил Анаев.

При этом, по его словам, туристические объекты нередко выполняют социальные задачи - в КБР, к примеру, таковые зачастую расположены в отдаленных районах, и от них зависит создание рабочих мест для местных жителей, благосостояние семей, поэтому помощь таким туробъектам необходима. "Даже в советский период, для сезонных баз (работают несколько месяцев в году - прим. ТАСС) предоставлялись налоговые льготы. Как бы ты хорошо не работал, сезонность накладывает отпечаток на результат. Если работаешь прибыльно несколько месяцев, это же не отменяет расходную часть, которую несешь 12 месяцев", - пояснил Анаев, уточнив, что в советское время сезонные базы были освобождены от налога на имущества и земельного налога.

Даже с учетом того, что в советское время электричество стоило копейки, если у базы единственным энергоносителем было электричество, для нее были свои льготные расценки, отметил Анаев. "Сегодня нет никаких льгот, кроме освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) на основной вид деятельности. Только за электричество мы платим в год около 2 млн рублей, это при том, что лагерь прибыльно работает три летних месяца. Налогов во все уровни бюджета платим более 2 млн рублей в год", - уточнил директор базы.

О лагере

Альплагерь "Безенги" расположен в Черекском районе на высоте около 2,2 тыс. м над уровнем моря. С мая по сентябрь он принимает около 1,5 тыс. любителей активного вида отдыха в горах. "Безенги" - одна из лучших в России альпинистских учебно-спортивных баз, на ней проходят чемпионаты по различным дисциплинам альпинизма.

Спортсменов привлекает в район близость Безенгийской стены (13-километровый горный массив - наиболее высокий участок Главного Кавказского хребта), а также шесть из восьми вершин-пятитысячников Кавказа: Дыхтау (5204 м), Коштантау (5152 м), Мижирги (5025 м), Шхара (5182 м), пик Пушкина (5100 м) и Джангитау (5058 м). С 2007 года именно там Федерация альпинизма России проводит Центральную школу инструкторов-методистов по альпинизму и учебно-тренировочные сборы на жетон "Спасение в горах".