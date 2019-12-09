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Медведев поздравил коллектив газеты "Коммерсантъ" с 30-летием со дня выхода первого номера

Премьер-министр отметил профессионализм и талант журналистов газеты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил коллектив газеты "Коммерсантъ" с 30-летием со дня выхода первого номера. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Ваша газета, которая стала первым частным деловым изданием в стране, очень точно выбрала себе название и главную тему, - отметил Медведев. - Масштабные экономические перемены, происходившие в России, требовали глубокого и принципиально нового журналистского взгляда. За короткое время авторы "Коммерсанта" сформировали особый стиль деловой газеты".

Премьер подчеркнул, что именно в газете был создан уникальный отдел специальных корреспондентов, в котором работали "блестящие профессионалы и мастера слова". "Интересные и подробные материалы, ежедневно выходившие в "Коммерсанте", позволили ему завоевать доверие и уважение миллионов читателей. На протяжении трех десятилетий вы остаетесь верны своим главным принципам: оперативность, достоверность, объективность", - добавил Медведев.

По мнению главы правительства, авторитет и популярность газеты - результат огромного труда его коллектива. "Талантливые журналисты, обозреватели, редакторы, фоторепортеры, вы неизменно находитесь в эпицентре главных событий, блестяще разбираетесь во многих сферах. И, несомненно, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасфере", - отметил он.

15 июня 1988 года корреспондент журнала "Огонек" Владимир Яковлев зарегистрировал информационный кооператив "Факт" - первое в СССР негосударственное информационное агентство, которое позже стало издательским домом "Коммерсант". В декабре 1989 года начинает выпускать еженедельную газету "Коммерсантъ" - первое частное деловое издание в стране. 7 сентября 1992 года вышел пилотный номер ежедневной деловой газеты "Коммерсант-Daily". С 6 октября 1992 года выпускается регулярно.

Теги
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