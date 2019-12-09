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Жители Бурятии будут отдыхать в феврале на один день больше из-за Сагаалгана

Праздничным днем для жителей региона будет 25 февраля
Во время празднования Сагаалгана Евгений Епанчинцев/ТАСС
Описание
Во время празднования Сагаалгана
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Республики Бурятия в феврале 2020 года отдохнут на один день больше из-за празднования Сагаалгана - Нового года по восточному календарю. Глава республики Алексей Цыденов подписал указ о переносе выходного дня по случаю Дня защитника отечества на 25 февраля, 24-го февраля жители республики будут отмечать первый день Года мыши, документ размещен на сайте регионального правительства.

"Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Бурятия 24 февраля 2020 года - первый день Нового года по лунному календарю - праздник Белого месяца Сагаалган. Перенести выходной день с понедельника 24 февраля 2020 года на вторник 25 февраля", - говорится в указе.

23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому для всех жителей России следующий за ним понедельник, 24 февраля, автоматически становится выходным. Это значит, что россияне будут отдыхать три дня - с 22 по 24 февраля, при этом жители Бурятии продолжат праздники до 25 февраля включительно.

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. Сагаалган длится месяц: в это время принято ходить в гости и самим принимать у себя дома родных и близких. Почетным угощением в дни торжества является белая пища из молочных продуктов и мясные блюда. Сагаалган широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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