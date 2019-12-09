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Скоростное железнодорожное сообщение восстановлено после землетрясения в центре Италии

Ранее произошло землетрясение магнитудой 4,5

РИМ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Руководство Государственных железных дорог сообщило о восстановлении движения скоростных железнодорожных поездов в районе Флоренции после произошедшего там минувшей ночью землетрясения. Как указывается на сайте компании, поезда, проходящие через Флоренцию, были временно отменены сразу после подземного толчка.

После всех необходимых проверок скоростное железнодорожное сообщение выло восстановлено. Однако продолжаются проверки на региональных линиях.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на понедельник в области Тоскана. В ряде городов в окрестностях эпицентра, который находился в 4 км к северу от Скарперии (Муджелло) с населением чуть более 12 тыс. человек, закрыты школы. О пострадавших и значительных разрушениях не сообщается.

Подземный толчок отчетливо ощущался во Флоренции. Специалисты Министерства культуры Италии также начали мониторинг объектов исторического наследия в зоне происшествия.

Как сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии, за последние 12 часов в зоне Муджелло зафиксированы 36 подземных толчков небольшой магнитуды.

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Италия
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