Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

"Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны", - приводятся слова ведущего на сайте журнала.

Он также добавил, что с 1 января 2020 года журнал будет выходить только в цифровом виде.

Первый выпуск журнала StarHit вышел в 2007 году (изначальное название - Zephir). В том же году Малахов стал главным редактором издания.