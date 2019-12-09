Кабмин в 2020 году выделит 1,5 млрд рублей общероссийским организациям инвалидов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2020 году более 1,5 млрд рублей на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Средства будут предоставлены из федерального бюджета.

Так, согласно распоряжению, Всероссийское общество инвалидов получит в будущем году 517 млн 927 тыс. рублей, Всероссийское общество слепых - 860 млн 549 тыс. рублей, Всероссийское общество глухих - 157 млн 944 тыс. рублей.