{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Якутии будут вести экологический мониторинг с помощью интернет-портала

По словам главы республики Айсена Николаева, на портале жители также смогут предлагать добровольческие проекты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии будут вести экологический мониторинг и контроль за окружающей средой во всех районах республики через портал "One Click Якутия". Об этом сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев по итогам мероприятия в Общественной палате РФ в понедельник.

"Мы практически разработали портал "One Click Якутия", который будет работать на территории всей республики <...> Впервые, наверное, в истории нашей страны через этот портал с помощью гражданских активистов [можно будет] наладить действенный экологический контроль. Сегодня вопрос сохранения окружающей среды и контроль за экологической ситуацией становится во главе угла. Одним из главных функционалов [портала] будет отслеживание экологической ситуации в любой точке нашей республики", - сказал Николаев.

Он отметил, что на портале также жители смогут сообщать о той или иной существующей проблеме, также предлагать добровольческие проекты и реализовывать их с помощью портала.

Ранее Николаев сообщал, что комплексная платформа "One Click Якутия" объединит сервис для работы с обращениями граждан и площадку для краудфандинга. В платформу также войдет новостная лента, которую планируется сделать бесплатной для жителей арктических районов. После запуска в проект будут интегрированы муниципальные сервисы, в частности уже работающий портал "One Click Якутск".

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
Реклама на ТАСС
Суд во Владивостоке оправдал журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации
Ранее мужчине был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС