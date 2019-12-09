Власти Якутии будут вести экологический мониторинг с помощью интернет-портала

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии будут вести экологический мониторинг и контроль за окружающей средой во всех районах республики через портал "One Click Якутия". Об этом сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев по итогам мероприятия в Общественной палате РФ в понедельник.

"Мы практически разработали портал "One Click Якутия", который будет работать на территории всей республики <...> Впервые, наверное, в истории нашей страны через этот портал с помощью гражданских активистов [можно будет] наладить действенный экологический контроль. Сегодня вопрос сохранения окружающей среды и контроль за экологической ситуацией становится во главе угла. Одним из главных функционалов [портала] будет отслеживание экологической ситуации в любой точке нашей республики", - сказал Николаев.

Он отметил, что на портале также жители смогут сообщать о той или иной существующей проблеме, также предлагать добровольческие проекты и реализовывать их с помощью портала.

Ранее Николаев сообщал, что комплексная платформа "One Click Якутия" объединит сервис для работы с обращениями граждан и площадку для краудфандинга. В платформу также войдет новостная лента, которую планируется сделать бесплатной для жителей арктических районов. После запуска в проект будут интегрированы муниципальные сервисы, в частности уже работающий портал "One Click Якутск".