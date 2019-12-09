Исследование: качество голосовой связи в Москве улучшилось на 10% за год

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Качество голосовой сотовой связи в Москве улучшилось на 10% за год. Об этом в понедельник журналистам сообщил генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Год не прошел зря. Все без исключения операторы проделали огромную работу <...> За год средние скорости в столице выросли более чем на 40%, а качество голосовой связи стало лучше на 10%", - сказал Кусков. Он отметил, что маршрут затрагивал основные улицы Москвы, также был исследован пояс Московской области - до 30 км от МКАДа.

Как отмечается в материалах к пресс-конференции, посвященной подведению итогов развития сетей сотовой связи в Москве и Московской области, в течение более чем трех недель в ноябре 2019 года эксперты компании проводили тест-драйв услуг голосовой связи и мобильного доступа в интернет в российской столице и Московской области с их последующей обработкой. Тестирование должно было определить качественные параметры предоставляемых сервисов в сетях сотовых операторов, а также уточнить территорию покрытия. За основу берется пользовательские поведение среднестатистического абонента, использующего смартфон.

Было произведено несколько тысяч замеров. Автомобиль, оборудованный специализированными комплексами, проехал в режиме измерений более чем 2,5 тыс. км, что позволяет говорить о достижении подробной и качественной выборки.