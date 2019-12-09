На Аллее Героев в Донецке открыли бюст Иосифу Кобзону

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Бюст Народному артисту СССР, Герою Донецкой народной республики (ДНР) Иосифу Кобзону открыли в понедельник на Аллее Героев в Киевском районе Донецка. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Это был человек выдающегося таланта, но для нас, жителей Донбасса, особенно ощутимым было его великодушие. Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою Родину еще в 2014 году, <…> он приезжал и поддерживал нас. Это навсегда останется в памяти", - сказал на митинге глава ДНР Денис Пушилин. Он также подчеркнул важность гуманитарной помощи, которую оказывал Кобзон региону, и значимость его творчества, помогавшего жителям Донбасса переживать тяготы войны.

Депутат Госдумы Андрей Козенко на церемонии открытия зачитал послание жителям Донбасса от вдовы певца Нинель Кобзон. "Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства, он уважал горняков и считал, что их труд самый опасный, самый тяжелый. Он с большой радостью приезжал на свою Родину, любил Донецк и всегда восхищался красотой Города роз", - говорится в тексте.

Бронзовый бюст установлен на постаменте из карельского гранита. Общая высота композиции около 2,5 м.

Иосиф Кобзон родился в 1937 году в городе Часов Яр Донецкой области, детство и юность провел в Донбассе. Выступать на советской эстраде начал в конце 1950-х годов. Репертуар артиста насчитывал свыше трех тысяч песен, он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. Кобзон удостоен около сотни различных наград и премий.

Вел активную политическую и общественную деятельность, неоднократно посещал ДНР и ЛНР с концертами и гуманитарными миссиями. Скончался 30 августа 2018 в Москве. В годовщину смерти певца в его честь на фасаде Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко установлена памятная доска.