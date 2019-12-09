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Глава комиссии Общественной палаты по СМИ сообщил о блокировке своего аккаунта в Twitter

Аккаунт Александра Малькевича заблокировали без объяснения причин

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что в понедельник его аккаунт в Twitter был заблокирован без объяснения причин.

"На конец декабря у нас планируется представление очень серьезной аналитической записки по Twitter и всему тому беспределу, который там происходит. Мы это немного проанонсировали и вот реакция, Twitter сыграл на опережение и снес мой аккаунт, который я вел с 2010 года", - заявил ТАСС Малькевич.

По его словам, это показывает, что "мы все находимся в зоне турбулентности, в зоне риска". "Я не могу сказать, что был активен в Twitter и публиковал там какие-то политические материалы", - отметил глава комиссии ОП.

В конце ноября компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта "Хорошие новости", который специализируется на распространении позитивной информации. Создатели проекта уточнили, что "поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы". Тем не менее они создали резервный аккаунт в той же социальной сети.

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