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Единственный в России спецборт для тяжелобольных встал на техобслуживание до 2021 года

С 2009 года с помощью этого спецборта Федеральное медико-биологическое агентство спасло более 500 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Единственный в России специализированный самолет для транспортировки тяжелых пациентов встал на техобслуживание до конца 2020 года. Об этом сообщил в понедельник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

По его данным, с 2009 года с помощью этого спецборта ФМБА спасло более 500 человек.

"Наш единственный в стране специализированный реанимационный борт с двумя стационарными реанимационными модулями, к сожалению, встал на регламент. У нас вышли из строя двигатели, оба, и мы до конца 2020 года будем без [него]", - сказал Уйба на итоговой пресс-конференции в Москве.

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