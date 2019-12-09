Единственный в России спецборт для тяжелобольных встал на техобслуживание до 2021 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Единственный в России специализированный самолет для транспортировки тяжелых пациентов встал на техобслуживание до конца 2020 года. Об этом сообщил в понедельник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

По его данным, с 2009 года с помощью этого спецборта ФМБА спасло более 500 человек.

"Наш единственный в стране специализированный реанимационный борт с двумя стационарными реанимационными модулями, к сожалению, встал на регламент. У нас вышли из строя двигатели, оба, и мы до конца 2020 года будем без [него]", - сказал Уйба на итоговой пресс-конференции в Москве.