Новогодний карнавал впервые пройдет на набережной Геленджика 28 декабря

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Новогодний костюмированный карнавал для жителей и гостей города Геленджик в Краснодарском крае впервые пройдет 28 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Это первый раз. Город ищет новые формы. <...> Это будет костюмированный новогодний карнавал. В колонну сможет встать совершенно любой гость или житель курорта и она пройдет по набережной Геленджика", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, карнавальное шествие пройдет с песнями и танцами по набережной курорта и завершится на Центральной площади. Во время карнавала на главной сцене города пройдут выступления лучших краевых и городских творческих коллективов. Также на Центральной площади пройдет ярмарка, на которой представители народных общин, проживающих на территории Геленджика, представят свою национальную кухню.

В пресс-службе напомнили, что летом по случаю открытия курортного сезона был проведен карнавал, который прошел с большим успехом. Учитывая положительный опыт, администрация города решила провести новогодний карнавал.

Как сообщали ТАСС в администрации города, курорт планирует принять на новогодние праздники почти 100 тыс. человек. В 2019 году город-курорт Геленджик посетили около 4 млн туристов, что выше туристического потока 2018 года почти на 300 тысяч человек. В осенние месяцы Геленджик в общей сложности посетили 250 тысяч туристов.

В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов, турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек - это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году.