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"Красная поляна" в первый день старта сезона приняла более 5 тыс. человек

Досрочный старт стал возможен из-за хороших погодных условий и обилия снега

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Более пяти тысяч человек посетили курорт "Красная поляна" в Сочи в первый день старта горнолыжного сезона 2019/2020. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

Как сообщалось, 6 декабря на курорте "Красная поляна" на две недели раньше стартовал горнолыжный сезон. Досрочный старт стал возможен из-за хороших погодных условий и обилия снега.
"В первый день горнолыжного сезона 2019/2020 курорт принял более пяти тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

Торжественное открытие горнолыжного сезона запланировано на 14 декабря, в программе в том числе спортивные соревнования лыжников и сноубордистов.

В пресс-службе другого курорта - "Роза хутор" - ранее сообщали, что в связи с благоприятными условиями катания на курорте стартуют на неделю раньше - 13 декабря, а торжественное открытие зимнего сезона состоится 21 числа. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, наибольшей популярностью зимой в регионе пользуются территории, где есть возможность покататься на лыжах, сноубордах, санках, пройтись по зимним экотропам.

Теги
РоссияКраснодарский край
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