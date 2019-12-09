На доме в Ярославле, где жил Борис Немцов, вновь установили мемориальную табличку

ТАСС, 9 декабря. Бронзовую табличку в память о политике Борисе Немцове установили на фасаде дома в центре Ярославля взамен уничтоженной, сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя партии "Парнас" Василий Цепенда.

Это уже третья табличка на доме, где находилась квартира Немцова. Первую, установленную в феврале 2019 года, дважды похищали, вторую разбили в мае 2019 года, уточнил представитель партии.

"Разбить ее [новую табличку] точно не удастся, потому что она вылита из бронзы. Установили ее на скрытых штифтах, поэтому демонтировать тоже будет проблематично", - сказал Цепенда. Он добавил, что табличка установлена на законных основаниях.

Немцов купил квартиру в доме на улице Трефолева в центре Ярославля осенью 2013 года, когда был депутатом Ярославской областной думы от партии "Парнас" (2013-2015 гг. - прим ТАСС).

Политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.