Кобылкин: компании по перевалке угля должны использовать самые современные технологии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин приветствует решение суда о приостановке работы компании по перевалке угля "Порт Восточные ворота - Приморский завод" в Находке. Кардинальные меры будут приниматься в отношении всех компаний, ведущих деятельность не по последним технологиям, заявил министр.

В понедельник суд в Приморском крае приостановил работу стивидорной компании по перевалке угля в порту Находки из-за нарушений экологических норм. По данным прокуратуры, деятельность компании в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря с превышением вредных веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме.

"Мы всегда настаивали на том, что подобные предприятия должны применять самые современные и наиболее безопасные технологии. И в этом плане наша позиция не изменилась. Если компаниям для перехода на такие технологии необходимо какое-то дополнительное время, мы готовы обсуждать сроки. Но ситуация, когда руководство должным образом не реагирует на предписания, недопустима. Я не сторонник кардинальных мер, но если другим способом добиться соблюдения экологических требований не получается, то придется прибегать к ним. У нас есть ответственность перед жителями", - приводит пресс-служба слова министра.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, что вызывает многочисленные жалобы жителей. Вопрос об этом поднял во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным житель Находки. В местном порту сейчас работают несколько перегрузочных терминалов, которые переваливают уголь открытым способом.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Стивидоры обязались направить средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.